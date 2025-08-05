新潟市でことし4月、農道を走行する2台の車が互いにあおり運転をしたとして、54歳の会社役員の男と38歳の会社員の男が8月5日、逮捕されました。危険運転致傷の容疑で逮捕されたのは、新潟市西蒲区の会社役員の男（54）と同じく西蒲区の会社員の男（38）の2人です。警察によりますと、ことし4月18日朝、54歳の男が軽貨物自動車を運転中に、前を走行していた38歳の男が運転する普通乗用車を追い越そうとして対向車線に出ましたが、追