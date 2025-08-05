ÅìËÌ¤ÎÍÅÀº¡¢À¤³¦¤Ø±©¤Ð¤¿¤¯¨¡¨¡¤º¤ó¤À¤â¤ó¤ÎÀ¼¤¬5¥õ¹ñ¸ì¤ËÂÐ±þ¡ª¡È¤¢¤Î¡É¤º¤ó¤À¤â¤ó¤¬¡¢Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁÏºî¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡ªÅìËÌ±þ±ç¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¤º¤ó¤À¤â¤ó¡×¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÀ¤³¦¿Ê½Ð¡ªSSS¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ï¡¢¤º¤ó¤À¤â¤ó¤ÎÀ¼¤ÇÆüËÜ¸ì¡¦±Ñ¸ì¡¦Ãæ¹ñ¸ì¡ÊËÌµþ¸ì¡Ë¡¦´Ú¹ñ¸ì¡¦¹­Åì¸ì¤Î5¸À¸ì¤òÆÉ¤ß¾å¤²²ÄÇ½¤Ê²»À¼¹çÀ®¥½¥Õ¥È¡ÖVoiceger (¥Ü¥¤¥¸¥ã¡¼):Zundamon¡×¤ò2025Ç¯8·î5Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ä°¦¤µ¤½¤Î¤Þ