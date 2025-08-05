◆パ・リーグ日本ハム６―１西武（５日・エスコン）西武は日本ハムに“２ランスクイズ”を許すなど６失点を喫して敗れた。先発・武内夏暉投手は４回途中に打球が直撃するアクシデントに見舞われ緊急降板。今後に不安の残る試合となった。両軍無得点の３回、先発・武内は連打と味方の失策で２点を失う。１死二、三塁となってからは万波が三塁線へスクイズし、捕球したＪ．Ｄ．デービス内野手が一塁に送球する間に、二塁走者も