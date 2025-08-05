第107回全国高校野球選手権大会の開会式が5日、猛暑対策として初めて午後4時から開催された。早稲田実のエースとして2006年夏の甲子園を制覇した元日本ハムの斎藤佑樹氏（37）がネット配信の「バーチャル高校野球」開会式中継に出演した。史上初の夕方開催、バットが低反発に変わり、来春からDH制が導入されるが、斎藤氏は「ルールは変わったり暑さも変わったりするが、高校野球って本当にいいな」と感動を伝えた。智弁和