◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽阪神ハートウィグ投手▽阪神長坂拳弥捕手▽ＤｅＮＡオースティン内野手▽広島前川誠太内野手▽広島中村奨成外野手【同抹消】▽ＤｅＮＡ関根大気外野手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽ソフトバンク前田悠伍投手▽ソフトバンク川村友斗外野手▽日本ハム金村尚真投手▽ロッテ山口航輝外野手▽楽天津留崎大成投手▽楽天浅村栄斗内