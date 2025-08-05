ＮＨＫ大阪放送局は５日、ラジオ特集番組「ＴＵＢＥ４０周年の夏祭り！みんなが選ぶベストソング４０」（１１日・午後４時＝ＮＨＫ―ＦＭ）にロックバンド「ＴＵＢＥ」が出演すると発表した。番組では、リスナーから寄せられた１０００通を超えるリクエスト、さらにゲストやＴＵＢＥのメンバー自身が挙げるベストソングの中からえりすぐりの４０曲を発表。ＭＣは、ＴＵＢＥと親交が深いＤＪ赤坂泰彦、ゲストは歌手の夏川りみ、