高齢男性の自宅から“金の延べ棒”を盗んだとして、買取業の男が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、大阪市福島区の買取業者・仙石大志朗容疑者（２８）です。警察によりますと、仙石容疑者は今年５月、神戸市に住む男性（８０）の自宅を「オムロンの製品があれば買い取ります」などといって訪問し、男性の所有する金の延べ棒１本を盗んだ疑いが持たれています。男性は買取を依頼するつもりはなかったものの、玄関先で金