2024Ç¯7·î18Æü¤Îµ­»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ì¡© ¥Ø¥Ã¥É¥Û¥óÃå¤±¤Æ¤ë¤Î¤Ë¼ª¤¬¸«¤¨¤Æ¤ë¤¾¡©¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼¤Ê¼ª¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ÇÏÃÂê¤Î¥Ö¥é¥ó¥Énwm¡Ê¥Ì¡¼¥à¡Ë¤«¤é¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÀ½ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌ¾¤Ï¡Önwm ONE¡×¡£nwm¤ÏNTT¥½¥Î¥ê¥Æ¥£¡ÊNTT¤ò¿Æ²ñ¼Ò¤È¤¹¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¡ËÈ¯¤Î²»¶Á¥Ö¥é¥ó¥É¡£²áµî¤Ë¤Ï¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤äÍ­Àþ¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÀ½ÉÊ¤ÏÂÔË¾¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó·¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¿