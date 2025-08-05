歌手の松崎しげる（75）が5日、TBSラジオ「大島由香里 BRAND-NEW MORNING」に出演。日焼けについて語った。パーソナリティーの大島由香里アナから「その（肌の）色はキープはどうしてるんですか？」と質問された松崎。「今は自然光です」と回答した。まさかの回答で驚かせると「この凄い（暑い）時の自然光です」と補足。大島アナから「大丈夫ですか？」心配されると「全然大丈夫と胸を張った。日差しの強い時期は自宅や事