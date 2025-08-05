MLB・ヤンキースとマイナー契約を結んだ前田健太投手。背番号は「8」に決定しました。 2007年に広島に入団した前田投手は、2年目から背番号「18」を着用。メジャーの舞台でもこの番号を背負い続けてきました。しかし今回契約となったヤンキース傘下3Aでは、すでに内野手が18番を着用。前田投手は「18番を交渉することも可能だったと思うのですが、さすがにこの時期に変えてもらうのは申し訳ないので」と思いを明かしており、新たな