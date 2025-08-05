NPB(日本プロ野球機構)は5日の公示を発表。オリックスは紅林弘太郎選手と入山海斗投手を1軍登録しました。紅林選手は、マイナビオールスターゲーム2025のファン投票遊撃手部門で1位に選ばれる活躍を見せていましたが、7月19日に「右肩関節内インピンジメント症候群」で1軍登録が抹消されていました。今回、それ以来の1軍復帰となります。今季はここまで75試合に出場し、打率.239、本塁打5、打点28の成績を残しています。3年目を迎