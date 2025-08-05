侍ジャパン・井端弘和監督（50）が5日、指揮を兼務するU15日本代表がコロンビアで昨年開催されたU15W杯で初優勝したことを受け、スポーツ功労者などの文科相顕彰・表彰式に都内で臨んだ。日本は1次ラウンドを5戦全勝で突破。大会を通じて8勝1敗と高い勝率で駆け抜け、決勝ではプエルトリコを7―6で下した。「（優勝は）うれしいし、U15だけでなくU12の（監督を）経験した時に（合宿の）3日間でチームをつくる難しさがあった。