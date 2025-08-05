◇パ・リーグ日本ハム6―1西武（2025年8月5日エスコンＦ）日本ハムが西武に快勝し、3連勝を飾った。0-0の3回、水谷、郡司の適時打で3点を先取。なお1死二、三塁から今季犠打0だった万波が三塁前へまさかの2ランスクイズを決め、この回一挙5点を奪った。「超夏祭り」のイベントが開催され、札幌白石高校の吹奏楽部が応援歌を演奏した一戦。高校野球でも滅多に見られない采配で、新庄監督がエスコンフィールドを沸かせた