三豊警察署 香川県三豊市の商業施設に侵入し、店舗用のロッカーから現金3000円を盗んだとして、三豊警察署は、8月5日、三豊市詫間町の無職の男(22)を建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕しました。 警察によりますと、男は7月27日、施設の開店前の午前8時ごろ、従業員専用の出入り口から侵入し、店舗用のロッカーから現金3000円を盗んだ疑いがもたれています。男はこの施設内にある量販店の元従業員だったということ