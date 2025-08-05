アーティストのimaseさんが「当面の間」活動を休止すると、所属レコード会社が5日までに発表した。体調が悪化し、医師から「長期療養が必要」と診断されたという。imaseさんは「これから続いていく人生のため、今はしっかり休息を取りたい」とのコメントを発表した。imaseさんは2021年デビュー。「NIGHTDANCER」のヒット曲で知られる。