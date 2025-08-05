【MLB】カブス 2-3 レッズ（8月4日・日本時間5日／シカゴ）【映像】「踏んでない」判定覆った“まさかのプレー”シカゴで行われたカブス対レッズの一戦。鈴木誠也外野手が「3番・DH」で先発出場したこの試合で、カブスファンに衝撃が走った。試合のハイライトは7回裏2死三塁、8番スワンソンが全力疾走で一塁へ駆け込んだ場面。サードゴロながら、判定はセーフ。三塁走者が生還し一時は3-3の同点に追いつき、カブスベンチと本拠