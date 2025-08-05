筑波大付属病院（茨城県つくば市）に、がんの放射線療法の一つで体への負担が少ない「陽子線治療」を行う新施設が設置された。小児科がある同院は、対応が難しい小児がんの陽子線治療を行う全国的にも数少ない医療機関の一つ。新施設は最先端の治療法や不安を和らげるデザインを取り入れており、がん治療の拡充が期待される。（嶋村英里）筑波大付属病院によると、同大は１９７３年から、高エネルギー加速器研究機構（ＫＥＫ。