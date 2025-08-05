SNSで「テロ組織要員」などと投稿されて名誉を傷つけられたとして、埼玉県鶴ヶ島市議会の福島恵美議員がジャーナリストの男性に賠償を求める訴えを起こしました。東京地裁にきょう訴えを起こしたのは、鶴ヶ島市議会の福島恵美議員です。訴えによりますと、福島さんは今年3月に、さいたま市で開かれたクルド人の祭り「ネウロズ」に参加したことをきっかけに、ジャーナリストの男性からSNS上で「テロ組織PKK女性要員」などと投稿され