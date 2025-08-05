¤«¤Ä¤ä¤Ï8·î8Æü¤«¤é¡¢¡Ö²Æ¤Î´¶¼Õº×¡×¤ò¹ñÆâ¤Î¤È¤ó¤«¤ÄÀìÌçÅ¹¡Ö¤«¤Ä¤ä¡×(°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯)¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£²Æ¤Î´¶¼Õº×¡û¿Íµ¤¤Î4ÉÊ¤¬¡¢¤É¤ì¤Ç¤â150±ß°ú¤­1998Ç¯8·î21Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»Ô¤Ë1¹æÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤«¤Ä¤ä¤Ï¡¢2025Ç¯7·îËö¸½ºß¤Ç¹ñÆâ501Å¹ÊÞ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æüº¢¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¡¢8·î8Æü¡Á8·î15Æü¤Î8Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¿Íµ¤¤Î4ÉÊ¤¬¤É¤ì¤Ç¤â150±ß°ú¤­¤È¤Ê¤ë¤ªÆÀ¤Ê´¶¼Õº×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¥«¥ÄÐ§(ÃÝ)¡×¡Ö¥í¡¼¥¹¥«¥Ä