小泉進次郎農相が5日、農林水産省大臣室で映画「おいしい給食炎の修学旅行」（10月24日公開、綾部真弥監督）で主演を務める俳優市原隼人（38）と対談した。市原と対面すると、笑顔で握手を交わし、「今日は（市原の役名の）甘利田さんと呼んだらいいですか？市原さんでいいですか？」と笑いを誘い、「タイアップできてうれしいです。職員もみんな喜んでいますよ」と話した。対談後に米の価格高騰の要因を検証した調査の結果を