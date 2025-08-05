慢性骨髄性白血病を公表しているモデルのネイボール（35）が、5日までに自身のブログを更新。高速道路で後方から追突される“もらい事故”に遭ったことを報告し、診断名は「頚椎捻挫」で、リハビリの様子まで赤裸々に記している。【写真】もらい事故…会社のトラック写真を公開したネイボール5日午前のブログでは「昨日のもらい事故」と題してブログを更新。「仕事終わり、会社のトラックで事務所に戻る途中のこと。高速を走っ