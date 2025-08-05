名古屋グランパスは８月５日、東京ヴェルディから完全移籍で加入した木村勇大のコメント動画をクラブの公式Xで公開した。24歳のFWは、名古屋のユニホーム姿で登場。まず得意なプレーに、推進力やゴール前での動きを挙げ、「注目していただければ」とアピールする。名古屋は現在J１で15位と下位に低迷している。木村は「名古屋は本来、これくらいの順位にいるチームではないと思う」とチームのポテンシャルを信じている。&#16