スターバックスコーヒージャパンは、8月6日より数々のブームやヒットプロダクトを生み出し続けている「FRAGMENT」とコラボレーションした初のビバレッジ『BBTEA by FRAGMENT』と、コラボレーショングッズ『リユーザブルカップ FRGMT MYST』をスターバックス コーヒー MIYASHITA PARK店にて発売する。『BBTEA by FRAGMENT』(持ち帰り:609円、店内利用:620円)『BBTEA by FRAGMENT』(持ち帰り:609円、店内利用:620円)は、コーヒーをエ