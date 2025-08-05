ドイツ・ベルリンで話すメルツ首相（右）とフランスのマクロン大統領＝7月23日（ロイター＝共同）【ベルリン共同】ドイツのメルツ首相率いる連立政権の発足から6日で3カ月となる。就任翌日にフランスを訪問してマクロン大統領と会談するなど迅速な動きで「外交宰相」と地元メディアに持ち上げられるが、ロシアのウクライナ侵攻やパレスチナ自治区ガザ情勢の対応に苦慮。メルケル氏の時代にドイツ首相が取った異名「欧州の盟主」