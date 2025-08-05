¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/05¡Û°ë»³¤µ¤ä¤«¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ö°¦¤Î¤³¤à¤é¤¬¤¨¤ê¡×¤¬¡¢10·î3Æü¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¡¦DVD¤ÎÈ¯Çä¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ë»³¤µ¤ä¤«¡õ·§ÅÄÍË»Ò¡ÈW¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡ÉÈäÏª¤Ë¶Ã¤­¤ÎÀ¼¢¡¡Ö°¦¤Î¤³¤à¤é¤¬¤¨¤ê¡×¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¡õDVD¤¬È¯ÇäÃæ»ß¤ËËÜºî¤Ï7·î30Æü¡¢¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¡õDVD¤ÎÈ¯Çä¤òÈ¯É½¡£¤·¤«¤·¡¢6Æü¸å¤È¤Ê¤ë8·î5Æü¡¢¡Ö½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜºîÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£È¯ÇäÆü¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤é¡¢²þ¤á¤Æ¸æ