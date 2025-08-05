マツダの看板＝広島市マツダは5日、2026年3月期の連結純利益が前期比82.5％減の200億円になる見通しだと発表した。トランプ米政権による自動車への追加関税が主因で、現時点で本業のもうけを示す営業利益が約2300億円下押しされると見積もった。製造業では関税の影響による業績予想の引き下げが相次いでいる。マツダの毛籠勝弘社長は広島県府中町で記者会見し「現実的に極めて大きな負担」と述べた。マツダは米国で販売する車