総合格闘家の朝倉未来が5日、自身のYouTubeチャンネル「ガチの朝倉未来」を更新。「来週から1週間くらい海外行きます」とし、弟・朝倉海のUFC2戦目について言及した。 ■対戦相手は分析済み「全然イケる」と自信も フライ級15位の海は16日（日本時間17日）、米国シカゴのクユナイテッド・センターで開催される「UFC319」に出場。UFC第2戦で同級11位のティム・エリオット（米国）と対戦する。 レスリングをバックボ&#125