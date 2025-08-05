7月31日から開催されたリシャール・ミルチャリティトーナメントでは、池村寛世が最終日のバック9で1イーグル4バーディの爆発力を見せ、今季初勝利、通算3勝目をあげた。池村といえば直ドラ（ジカドラ）。クラブセッティングは、今はフェアウェイウッドを入れているようだが、以前は“ドライバーはスプーン兼務”で、ウッドはドライバー1本だった。以前からロングホールの2打目で