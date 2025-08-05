参院予算委の集中審議で答弁のため挙手する石破首相＝5日午前石破茂首相は5日の参院予算委員会で、戦後80年に合わせた自身の見解発出時期を問われ、戦争が終結したのは、日本が降伏文書に調印した9月2日だとの評価が国際法的には大勢だと説明した。「どの時期が適当なのか。中身についてはよく考えたい」と述べ、形式を含め明言は避けた。首相は、8月15日について戦闘が終わった日だと位置付け「戦没者追悼式が行われ、日本中