第107回全国高校野球選手権大会の開会式で、入場行進する横浜（手前）の選手ら。厳しい暑さへの対策として初めて夕方から実施された＝5日、甲子園球場第107回全国高校野球選手権大会が5日、兵庫県西宮市の甲子園球場で開幕した。開会式は厳しい暑さへの対策として、大会の長い歴史で初めて午後となり、夕方4時から実施。49代表校が、休養日を含め18日間の日程で日本一を争う。開会式は昨年王者の京都国際を先頭に、春夏連覇を