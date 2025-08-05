2025年の百日ぜき患者数の推移国立健康危機管理研究機構は5日、全国の医療機関から7月21〜27日の1週間に報告された「百日ぜき」の患者数が、前週より509人少ない3399人（速報値）だったと発表した。6週ぶりに減少したものの、依然として3千人を超える高水準が続いている。今年の累計患者数は5万6664人。昨年の累計である4054人（暫定値）を既に大幅に上回っている。厚生労働省の担当者は「引き続き感染者が多い状態が続いてい