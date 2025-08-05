デザイン大幅刷新！ 最安モデルの仕様とは？マツダは2025年7月24日に、軽自動車「キャロル」の一部仕様を変更すると発表し、同日より販売を開始しました。そのなかでも、最も安価なモデルとは、一体どのようなクルマなのでしょうか。内装のカラーリングがお洒落！ 最安モデルの仕様とは？【画像】超カッコいい！ これが“一番安い”マツダ新「軽セダン」です！（29枚）キャロルの初代モデルは1962年にデビューし、軽自動車で