ファッションブランド「LILY BROWN（リリー ブラウン）」から、「KEITA MARUYAMA（ケイタマルヤマ）」との新作カプセルコレクションがお目見え。今回は、2024年9月に販売された人気コラボTシャツがアップデートされて登場するのに加えて、「KEITA MARUYAMA」のアーカイブグラフィックを使ったソックスもラインナップします。8月6日（水）より、「LILY BROWN」の店舗や公式オンラインストア、KEITA MARUYAMA公式オンラインストアな