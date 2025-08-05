総合格闘家の平本蓮がYouTubeチャンネル「ザ・ワンTV」に出演。7月27日にさいたまスーパーアリーナで開催された「超RIZIN.4 真夏の喧嘩祭り」で前フェザー級王者のクレベル・コイケをスプリット判定で下した朝倉未来について言及した。 ■朝倉未来へのリスペクトを語る「本当に尊敬」 4年越しのリベンジを達成した朝倉は、試合後マイクやインタビュー、自身のYouTubeチャンネルなどで平本につい