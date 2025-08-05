アトムリビンテック [東証Ｓ] が8月5日大引け後(15:30)に決算を発表。25年6月期の経常利益(非連結)は前の期比51.2％増の5.6億円に拡大したが、26年6月期は前期比28.7％減の4億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期の記念配当を落とし、普通配当30円にする方針とした。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(4Q)の経常利益は前年同期比79.3％増の1億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の2.0％→3.5％に