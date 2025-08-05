小泉農水相は、随意契約で放出した備蓄米のうち、約3万トンでキャンセルが出ていると明らかにしました。農水省は、随意契約で放出した備蓄米について8月末までに販売するよう求めていますが、小売業者の間からは「期限までに売り切るのは難しい」という声が上がっています。小泉農水相は、申し込みが確定していた約30万トンのうち、これまでに全体のほぼ1割にあたる2万9000トンほどがキャンセルされたと明らかにしました。小泉農水