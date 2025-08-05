２０２５年後期のＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」の公式インスタグラムが５日に更新され、出演する女優の池脇千鶴（４３）が登場した。連日「ばけばけ人物紹介」と題して出演者と役柄を紹介。池脇は松野フミ役で「トキの母。出雲大社の上官の家で育ち、出雲の神々の物語や生霊・死霊の話、目に見えないモノの話に詳しく、トキにもよくお話を聞かせてあげる。トキのお話好きはフミ譲り。トキの幸せを誰よりも願っている。時代