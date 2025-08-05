「日本ハム−西武」（５日、エスコンフィールド）西武の武内が四回に右足首付近に打球を受けて緊急降板した。四回１死、日本ハムの五十幡が放った痛烈な打球がワンバウンドで右足首付近に当たった。そのままマウンドに倒れ込み、打球を追うことができず。慌てて三塁ベンチからトレーナーらが駆けつけ、治療のためにベンチへさがる際はまともに歩くことができなかった。武内は三回に４連打を浴び、２ランスクイズを決められ