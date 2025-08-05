巨人は、対戦球団との“レジェンズ”２人の生解説を聞きながら観戦できる東京ドームの「レジェンズシート」で、追加日程として発表された９月３０日と１０月１日の中日戦２試合を担当するＯＢが決定したと発表した。■解説担当の巨人・対戦球団ＯＢ９月３０日中日戦篠塚和典宇野勝１０月１日中日戦定岡正二与田剛※解説担当のＯＢは変更になる場合あり詳細は球団公式ホームページまで。