◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（５日・バンテリンドーム）阪神・の新助っ人のグラント・ハートウィグ投手と長坂拳弥捕手が、１軍に合流した。大卒９年目の長坂は今季２軍３７試合の出場で打率２割７厘、１０打点。メッツ傘下３Ａシラキュースから新加入したハートウィグは３日のウエスタン・オリックス戦（ＳＧＬ）に移籍後初登板し、中継ぎで３者連続三振を記録していた。