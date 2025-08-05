一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会（CEIPA）とトヨタグループによる共創プロジェクト『MUSIC WAY PROJECT』の一環として、『Professional Seminar Public Series 1st Edition（韓国編）』が7月22日、東京・トヨタ自動車東京本社B1F大ホールにて開催された。【写真あり】あの人が消えた…ネット衝撃の相関図このプロジェクトは、日本のコンテンツを世界に発信するため、音楽業界の若手育成とグローバ