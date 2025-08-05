シンガポール在住のタレント・福田萌（40）が5日、自身のインスタグラムを更新。「シンガポール生活2回目のボートに。お友達にご招待いただいて家族で参加してきました」と近況を伝え、夫でオリエンタルラジオ・中田敦彦（42）、長女（12）、長男（8）、次男（1）との家族5ショットを公開した。【写真】「あっちゃん良い笑顔」「穏やかで幸せいっぱい」妻・福田萌が公開した家族5ショット「普段ほぼ在宅の夫も久しぶりにシンガ