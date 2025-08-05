映画監督・故大島渚さん（13年死去、享年80）の妻で女優の小山明子（90）が5日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。かつて患ったうつ病について語った。司会の黒柳徹子は小山について「昨年心臓の手術をなさって、また肺にがんが見つかったりとか、いろいろなことがありましたけど、治療をお受けになって今お元気でいらっしゃいます」と紹介した。また「4年前には、うつ病におなりになって」と