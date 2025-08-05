2025年7月30日、兵庫県の柏原（かいばら）で41.2℃を記録し、ついに国内最高気温が5年ぶりに更新されました。そして6日後のきょう（8月5日）、再び各地で40℃以上を記録。群馬県の桐生でも41.2℃を記録し、さらに群馬県の伊勢崎では41.8℃を記録し、国内最高気温が更新されました。まだ8月が始まったばかりですが、すでに去年（2024年）の40℃超えの日数を超え、さらに暑い日が続くと予想されています。このまま記録更新となるので