「企業・団体献金」の扱いをめぐる与野党協議について、公明党の西田幹事長は、今月中旬をめどに実務者協議を開始したいとの考えをあきらかにしました。自民・公明の与党はきょう午前、「企業・団体献金」の扱いをめぐり、立憲民主・国民民主両党に実務者協議の参加を呼びかけることを確認しました。きのうの衆議院予算委員会で、立憲の野田代表が石破総理に対し、禁止ではなく規制を強化する公明・国民民主案を軸に協議を呼びかけ