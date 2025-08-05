今月2日、埼玉県行田市で下水道管を点検していた男性作業員4人がマンホール内に転落し死亡した事故で、4人の勤務先の会社が作業員の呼吸用マスクを用意していなかったのは「現場の判断だった」と明らかにしました。この事故は、2日、行田市で市から委託を受けて下水道管の点検作業中だった三栄管理興業の男性作業員1人がマンホール内に転落し、それを助けようとした別の男性作業員3人も転落したものです。4人は救助後、死亡が確認