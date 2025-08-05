ケイティ・ペリー（４０）とカナダ元首相ジャスティン・トルドー（５３）が最近モントリオールで一緒に過ごす姿が目撃され、話題を呼んでいる。二人は、「多くの共通点を持っている」という。 【写真】イケメンのジャスティン・トルドーカナダ元首相 ある関係者はピープル誌にこう語っている。「二人はお互いに好意を抱いているようですが、関係が本格的に進展するにはまだ時間がかかるでしょ