気温「41度」を示すJR伊勢崎駅前の温度計＝5日午後、群馬県伊勢崎市関東を中心に5日、危険な暑さとなり、群馬県伊勢崎市は最高気温41.8度で国内最高記録を更新した。気象庁によると、埼玉県鳩山町でも41.4度を観測するなど、午後6時までに関東5都県の14地点で40度以上になり、1日当たりの地点数として観測史上最多となった。6日も関東内陸部などで40度近くまで上がる恐れがある地域があり、熱中症への万全の警戒が必要だ。その