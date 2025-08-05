日本サッカー協会は5日、第47回皇后杯全日本女子選手権の日程や会場を発表し、決勝は来年1月1日に東京・国立競技場で開催することが決まった。国立競技場での元日決勝は、これまで男子の天皇杯全日本選手権の決勝と併せて行われ、第33回大会以来14大会ぶり。皇后杯単独で元日に国立競技場で開催するのは初めて。大会は11月8日に開幕し、WEリーグとなでしこ1部リーグの各12クラブと、全国9地域代表24クラブの計48チームがトーナ