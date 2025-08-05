昨年８月末でフジテレビを退社した渡邊渚アナウンサーが５日、インスタグラムを更新。オリジナルＴシャツを受注販売することを告知した。胸のところにメンバーシップ（有料会員）「Ｌｉｇｈｔｈｏｕｓｅ」の灯台のロゴが小さく入った黒いシンプルなＴシャツで、値段は税込み５５００円（税抜き５０００円）。渡邊アナは「Ｔシャツを作りました！普段使いできる黒Ｔでさりげなく灯台マークを！」とＰＲ。受注期間は８月１８